Alle 17 Andrea Pirlo presenta Parma-Juventus

TORINO – Domani sera, alle 20:45, la Juventus scenderà di nuovo in campo per un’altra sfida di campionato: allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma andrà in scena l’incontro tra i ducali e i bianconeri, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia della sfida, l’allenatore della Juve Andrea Pirlo presenterà la partita ai microfoni di JTV. Qui su Juvenews.eu potrete seguire la diretta testuale dell’evento, a partire dalle ore 17:00.

