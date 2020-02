Allardyce: “Guardiola trasformerebbe la Juve, sarebbe interessante vederlo in Italia”

TORINO- Intervistato dai microfoni di talkSPORT, l’ex ct della nazionale britannica Sam Allardyce ha parlato del possibile approdo di Pep Guardiola in Italia: “Sappiamo tutti che il modo di giocare in Italia è molto difensivo, il che è negativo. Se Guardiola dovesse andare in serie A proverà a cambiare tutto questo, cercando di imporre il suo gioco. Trasformerebbe in primis la Juve, con più possesso palla, passaggi e transizioni offensive. Dopo averlo visto alle prese con Liga, Bundesliga e Premier sarebbe interessante vederlo anche in Italia”.

