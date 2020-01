Allan, Sarri pronto a riabracciare il brasiliano

TORINO- Juventus e Napoli, oltre a darsi battaglia al San Paolo nel posticipo di domani sera, sono a colloquio anche per parlare di mercato. I bianconeri, vista la cessione ormai imminente di Emre Can, sono infatti alla ricerca di un centrocampista, che sarebbe stato individuato in Allan, ai ferri corti con il club azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, i rapporti tra le due società non sono più gelidi come una volta e non è da escludersi il clamoroso passaggio a Torino del brasiliano, che riabbraccerebbe così il suo mentore Maurizio Sarri.