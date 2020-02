Allan lontano dal Napoli, Juve sempre alla finestra

TORINO- Continua il braccio di ferro tra Allan e il Napoli riguardo il rinnovo di contratto. Il centrocampista brasiliano è infatti in rotta con il club campano e avrebbe chiesto un ingaggio da ben 4 milioni di euro per prolungare, ma la richiesta sarebbe stata rispedita al mittente. Per questo, secondo Sportmediaset, non sarebbe da escludere una cessione in estate, con la Juve sempre alla finestra per riunire il giocatore e Maurizio Sarri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<