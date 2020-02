Allan, c’è sempre il Psg in prima fila

TORINO- Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il futuro di Allan sarà lontano da Napoli. Il centrocampista brasiliano, infatti, non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo con il club partenopeo che, dal canto suo, è pronto a monetizzarne la cessione. Juventus sempre interessata alla situazione, vista la volontà di Sarri di riunirsi ad uno dei suoi pupilli, ma che deve fare attenzione alla concorrenza del Psg, al momento in prima fila per il cartellino.

