TORINO- Matthijs De Ligt non potrà prendere parte alla sfida di stasera contro il Milan, e allora Maurizio Sarri si affiderà a Daniele Rugani. Il giovane difensore ex Empoli, dovrà affrontare un test importante, visto che dovrà fare i conti con due clienti come Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. La sfida di stasera è molto importante in chiave scudetto: perdere vorrebbe dire regalare alla Lazio la possibilità di tornare in corsa (nel caso dovesse battere il Lecce). Motivo per cui questa sera, alla Juventus servirà il miglior Rugani possibile.

