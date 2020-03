Alex Sandro, il futuro dipenderà dalle offerte

TORINO- In estate la Juventus potrebbe operare una maxi-rivoluzione sulla fasce difensive, con anche Alex Sandro coinvolto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club bianconero sembra intenzionato ad ascoltare eventuali offerte provenienti per il brasiliano, calato nel rendimento rispetto alle prime due annate a Torino. Con il ritorno alla base di Pellegrini e il possibile acquisto di Emerson Palmieri, inoltre, lo spazio a disposizione per il numero 12 potrebbe essere meno.

