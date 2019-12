Alex Sandro: “Giocare qui è sempre difficile, miglioriamo nella ripresa”

TORINO- Juventus che chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo contro la Sampdoria. Bianconeri in vantaggio grazie a un gol capolavoro di Dybala e al decimo gol in campionato di Ronaldo, inframmezzati dal pareggio di Caprari. Ai microfoni di Sky, al termine del primo tempo, Alex Sandro ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sempre difficile giocare con la Samp e lo sapevamo già da tempo. Buon primo tempo da parte nostra, nonostante un gol preso per una brutta uscita iniziata da me. Dobbiamo migliorare nella ripresa e portare a casa un buon risultato”.