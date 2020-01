Alex Sandro compie 29 anni: gli auguri del club

TORINO- Giornata speciale per Alex Sandro, che proprio oggi spegne 29 candeline. Il terzino brasiliano, giunto ormai alla quinta stagione alla corte della Juventus, avrà modo di festeggiare in campo nel match contro il Napoli, previsto per questa sera al San Paolo. Il club bianconero, come suo solito, ha voluto dedicare un breve messaggio di auguri all’ex Porto: “Elemento prezioso fin dal suo arrivo alla Juve, in questi anni il suo nome è diventato sinonimo di affidabilità e costanza, impreziosite da una classe tutt’altro che comune. Chiunque abbia bisogno di lui in campo, lo trova sempre a macinare chilometri sulla corsia sinistra, preciso e puntuale sia in fase difensiva che in quella offensiva, dove spesso si è tolto e ci ha regalato anche belle soddisfazioni. Sperando di festeggiare nel migliore dei modi questa sera, in coro con tutti i tifosi bianconeri del mondo, gli auguriamo buon compleanno. Anzi… Feliz aniversario!”.