Alex Sandro ci crede: “Fino alla fine”

TORINO – La prestazione deludente mostrata a Lione rischia di compromettere il cammino in Champions League della Juventus. I bianconeri ora sono chiamati ad un’impresa meno clamorosa di quella dell’anno scorso, ma ugualmente dispendiosa in termini di energie e di preparazione. Alex Sandro, in campo all’Allianz Stadium quando la Juve ribaltò il 2-0 subito contro l’Atletico, crede anche a questa impresa. Lo dimostra con questo post Instagram, che correda con l’ormai classico slogan bianconero: “Fino alla fine”.