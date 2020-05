Al-Khelaifi (pres.Psg): “Ammiro Cristiano Ronaldo, un esempio per tutti i giovani calciatori”

TORINO- Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di France Football, in cui ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Il portoghese, anno dopo anno, mostra una determinazione che in pochi hanno, una straordinaria forza di carattere. Cerca sempre di andare oltre i suoi limiti, vuole migliore di più giorno dopo giorno. Ammiro la sua fame, la sua volontà implacabile, è un grande esempio per tutti i giovani atleti”.

