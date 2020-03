Agnelli: “Posticipare Euro2020 testimonia unità e collaborazione nell’interesse del calcio”

TORINO- Andrea Agnelli, durante l’ultima riunione dell’ECA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo spostamento dell’Europeo alla prossima estate: “L’Europa sta affrontando la più grande sfida di questa generazione, che sta influenzando tutti i livelli della società, calcio incluso. La decisione odierna di posticipare Euro2020 testimonia l’unità e gli sforzi collaborativi delle parti interessate, per impegnarsi nel processo decisionale collettivo nel miglior interesse del gioco. L’obiettivo ora sarà quello di trovare soluzioni per concludere la stagione dei club 2019/20 nel modo più pratico e a garantire che il calcio, come la società nel suo insieme, ritorni il più rapidamente possibile al suo ritmo naturale”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<