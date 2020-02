Ag. Orsolini: “Non è vero che la Juve lo ha ripreso. Deciderà solo lui del suo futuro, a Bologna sta bene”

TORINO – Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Resto Del Carlino, dove ha parlato de futuro del suo assistito, dopo le voci di queste ultime ore che lo accostano fortemente alla Juve.

“Dobbiamo lasciare in pace Riccardo. Tutte le volte che segna, esce il fatto che la Juventus lo abbia comprato: non è vero. Il suo futuro verrà deciso dal giocatore e dal Bologna. Riccardo sta bene a Bologna e qui vuole rimanere. Tutto l’ambiente, dalla dirigenza al tecnico, ha mostrato fiducia per lui. Ha solo bisogno di crescere serenamente assieme al Bologna”.