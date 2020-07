Affare Chiesa: Pellegrini la possibile contropartita

TORINO- Nonostante non se ne parli più molto, Federico Chiesa è sempre al centro dei pensieri della Juventus, che vorrebbero affidare a lui l’attacco del futuro. Arrivare al talento viola, come risaputo, non è però impresa semplice ma, secondo Tuttosport, il club bianconero avrebbe una carta importante da giocare: Luca Pellegrini. Il terzino è tenuto in grande considerazione da Maurizio Sarri ma, per arrivare a giocatori come Chiesa o Milik, è ritenuto sacrificabile.

