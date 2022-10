Juve, tifosi senza pietà su Bonucci: “Quando se ne andrà…”

Che nello spogliatoio della Juventus non ci fosse esattamente un'atmosfera idilliaca lo si sapeva da tempo. Certe indiscrezioni uscite riguardo ad alcuni calciatori che non approverebbero le metodologie di allenamento di Allegri, hanno contribuito ad alimentare la polemica. L'ultima in ordine di tempo riguarda capitan Bonucci.

Il centrale classe '87 avrebbe chiesto la cessione nella finestra di gennaio a causa di un rapporto ormai logoro con Allegri. Al netto del fatto che l'infortunio di Bremer costringerà il tecnico toscano a schierare Bonucci titolare nelle prossime partite, in ogni caso la richiesta del numero 19 bianconero verrà presa in considerazione dalla società. Come hanno reagito i tifosi a questa notizia? Ci verrebbe da dire con ironia. Vi invitiamo a sfogliare la galleria di commenti del popolo juventino per capire cosa intendiamo<<<