Adani: “Il calcio si evolve sempre, chi non ama il mancino di Dybala ha problemi con i sentimenti”

TORINO- Daniele Adani, opinionista Sky, ha così analizzato la vittoria della Juventus ai danni dell’Inter: “La conferma: più la Juve riesce ad aggiungere cose nuove rispetto al passato, più ha chances di ambire a successi internazionali che necessitano di uno stile fatto di coraggio e idee. La moda è ciclica, il calcio no, non torna indietro: evolve sempre. Basta lasciarsi guidare. ​Se invece parliamo di Dybala e del suo mancino, beh lo sapete, chi non lo ama ha dei seri problemi coi sentimenti..”.

