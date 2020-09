Accadde oggi: il debutto di Del Piero in Serie A

TORINO- Come ricordato dalla Juventus, il 12 settembre del 1993 faceva il suo esordio in Serie A un calciatore che avrebbe poi contribuito a scrivere pagine della storia della Vecchia Signora: Alessandro Del Piero. Al 74′ della gara paraggiata 1-1 con il Foggia, mister Trapattoni decide di far scendere in campo il giovane Alex, arrivato durante quell’estate dal Padova. Una settimana dopo arriverà anche il primo gol in bianconero nella vittoria sulla Reggiana. Il primo di 289 con la stessa maglia, indossata per quasi 20 anni.