TORINO- Con il taglio degli stipendi deciso con i propri giocatori, la Juventus ha aperto la via anche agli altri club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche la Roma si sta muovendo in questa direzione e avrebbe già raggiunto un accordo con i propri giocatori. Zaniolo e compagni dovrebbero effettuare un taglio del 60% sulla retribuzione del mese di marzo, dilazionando poi quelle dei prossimi mesi.

