Serie A, i risultati delle 15: l’Inter rimonta il Toro, tutto facile per la Roma

TORINO- Dopo il successo del Benevento sulal Fiorentina alle 12.30, altre quattro gare di Serie A si sono giocate nel pomeriggio. A Milano clamoroso successo dell’Inter che, grazie ai gol di Lukaku (doppietta), Sanchez e Lautaro ribalta l’iniziale 0-2 del Torino firmato da Zaza ed Ansaldi e torna al successo. Tutto facile per la Roma, che con la doppietta di Mkhitaryan e il gol di Borja Mayoral supera per 3-0 il Parma. Continua il periodo d’ora del Sassuolo, che sbanca Verona con Boga e Berardi e si riporta al secondo posto in classifica scavalcando la Juve. Il gol di Orsolini e l’autorete di Regini permettono poi al Bologna di superare la Sampdoria, alla quale non basta l’iniziale vantaggio di Thorsby.