La lista nera di Mou: ecco chi vuole tagliare fuori lo Special One

Il tecnico dello United ha espressamente richiesto la cessione di otto giocatori nella finestra di gennaio

L’attaccante

Tra gli otto giocatori di cui, secondo il Telegraph, Mourinho ha chiesto la cessione c'è anche Memphis Depay, l'attaccante esterno olandese che ha incantato il teatro dei sogni lo scorso anno.

Bastian contrario

Nella lista non poteva mancare lui: Bastian Schweinsteiger. Da tempo fuori dal progetto del tecnico, lo United è disposto anche a pagare pur di liberarsi del suo ingaggio.

Ritorno in Italia?

Nella lista nera c'è anche il nome di Matteo Darmian, terzino ex Torino nel mirino di diversi club italiani. Vicino al ritorno in serie A?

L’argentino

Fuori dai progetti di Mou e in vendita nella finestra di gennaio anche Marcos Rojo, difensore argentino.

Rivoluzione difesa

Da questa lista, appare chiaro come lo Special One voglia rivoluzionare la difesa. In uscita c'è anche Phil Jones, difensore centrale.

La bandiera

Mourinho vuole fare fuori anche uno dei senatori dei Red Devils: Michael Carrick, centrocampista che ha costruito la sua carriera proprio allo United.

Spazio a Pogba

Parola d'ordine: puntare su Paul Pogba. E quindi, per la tranquillità del francese, dopo Carrick anche Morgan è stato messo alla porta.

Via gli esterni

Oltre a Depay, c'è un altro esterno d'attacco in uscita. Parliamo di Ashley Young, ala destra fuori dal progetto tecnico di Josè Mourinho.