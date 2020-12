Inter, Conte: “Ci sono giocatori che scaldano la panchina. Piano B? Solo una battuta…”

TORINO – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Piano B? La mia era una battuta, per ogni allenatore il piano B riguarda le sostituzioni, sia se bisogna attaccare che se bisogna difendere. C’è da fare quello, inevitabile che quando lo fai durante la partita dai più spazio all’improvvisazione dove può capitare di tutto, anche di prendere dei contropiedi. Squilibri un po’ la situazione per cercare di mescolare le carte, ma devi avere a disposizione tutti i calciatori per poter fare questo. Se poi hai calciatori infortunati o fuori forma o che scaldano la panchina, non lo puoi fare. Capisco benissimo che a volte dall’esterno si diano dei giudizi, ma chi è dentro non può dire tutto”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<