Inter, Conte: “C’è chi gode, c’è chi spera che si cambi tutto e che si distrugga quello che abbiamo creato”

TORINO – Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa prima del prossimo match di Serie A: "Più che promessa mi sentirei di dare un messaggio: non prestiamo il fianco a chi sta godendo e a chi spera che si cambi tutto e si distrugga tutto quello che si cerca di creare. E' il messaggio che mi sento di dare al popolo interista: vedo troppa negatività, non prestiamo il fianco a chi vuole distruggere e a chi ha il timore che si sta creando qualcosa di importante che può dare frutti nel presente e in futuro. E' il messaggio. Bisogna rimanere compatti, sapendo che questo percorso ha portato un secondo posto, una finale di Europa League e una semifinale di Coppa Italia. Il percorso ha riportato l'Inter ad avere una credibilità, c'è stata una valorizzazione di giovani. Bisogna avere fiducia: capisco l'impazienza, ma bisogna capire che quando riparti dalle fondamenta ci vuole tempo. Una volta fatte quelle puoi costruire un grattacielo come si meritano i tifosi dell'Inter. Rimaniamo compatti, non prestiamo il fianco a chi sta godendo: non è giusto, facciamoci trovare compatti. Stiamo lavorando in maniera importante e si vede: chi vuole il male dell'Inter cerca la distruzione. Noi vogliamo il bene dell'Inter, noi costruiamo".