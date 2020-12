TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Torino: “Non capisco perché solo noi giochiamo giovedì, a meno di 72 ore dalla sfida successiva, mentre tutti giocano oggi. Non voglio cambiare molto, dobbiamo stare attenti a Karsdorp, manca Cristante. Cambieremo 2-3 giocatori”.