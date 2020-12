Fonseca: “Serve tempo per raggiungere Inter e Juve”

TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Bologna: “Serve tempo per raggiungere Inter e Juve che possono fare altri investimenti. Abbiamo cambiato proprietà, la squadra è cambiata molto dal primo giorno che sono qui. Abbiamo bisogno di tempo affinché la squadra ritorni forte da competere. Vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. L’anno scorso siamo arrivati quinti, fare meglio vuol dire entrare nelle prime quattro. Non voglio e non mi piace cercare alibi. Dico quello che ho detto dopo la partita: gli episodi parlano da soli. Ho la stessa opinione e le situazioni sono trattate in modo diverso e penso che l’arbitro di ieri non abbia sbagliato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<