EXTRA JUVE - Secondo la stampa spagnola l'Atletico Madrid avrebbe ricevuto un'offerta folle per Jackson Martinez, dalla Cina, il Guangzhou, ex squadra di Lippi, avrebbe offerto ben 45 milioni di euro per il calciatore con l'Atletico che sarebbe in forte dubbio se lasciarlo andare.

_________________________________________________________________________________

Resta collegato tutto il giorno con Juvenews.eu. A partire da metà mattinata, tutte le news di Rassegna Stampa e non solo. Leggi tutti i quotidiani in chiave bianconera con un semplice clic. A tua disposizione La Gazzetta dello Sport e naturalmente Tuttosport. Juvenews.eu ti aspetta inoltre con la sua diretta live, le voci del pre e post partita e il commento in occasione di ogni gara ufficiale e amichevole della nostra Juventus. Vivi le partite della Vecchia Signora, condividi i nostri articoli, fai girare la voce, inserisci la tua mail e commenta gli articoli. Accendi la tua passione bianconera con Juvenews.eu e visita la nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/Juvenews.eu.