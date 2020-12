Europa League, alle 18.55 CSKA Sofia-Roma e Napoli-Real Sociedad

TORINO – Alle 18.55 andrà in scena l’ultima giornata dei gironi di Europa League per le italiane. La Roma affronterà il CSKA Sofia, con i giallorossi che si sono già qualificati per i sedicesimi di finale. Al Napoli di Gattuso, invece, serve una vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad per conquistare il primo posto nel girone. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<