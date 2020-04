Coronavirus, in casa Chelsea taglio del 10% degli stipendi

TORINO- Come riportato dall’ANSA, anche in casa Chelsea si è raggiunta l’intesa per il taglio degli ingaggi da parte dei calciatori tesserati. A comunicare la decisione è stato il capitano dei blues, lo spagnolo Cesar Azpilicueta, che ha confermato la volontà dei giocatori di rinunciare al 10% dell’ingaggio per i prossimi 4 mesi, permettendo al club di risparmiare 11 milioni di euro. In precedenza Lampard aveva già indicato la strada, riunciando al 25% del proprio stipendio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<