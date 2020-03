Coronavirus, il Tottenham mette a disposizione il proprio stadio

TORINO- Attraverso un comunicato ufficiale, il Tottenham ha fatto sapere che, da oggi, metterà a propria disposizione il suo stadio per combattere l’emergenza Coronavirus a Londra: “Da oggi (lunedì), il nostro stadio viene utilizzato per supportare le persone vulnerabili nelle nostre comunità colpite dalla pandemia di COVID-19. Il Club ha discusso con l’Haringey Council, la Greater London Authority e il nostro NHS e ha offerto loro lo stadio e le sue strutture. Come punto di partenza, il parcheggio sotterraneo dello stadio viene utilizzato come base di stoccaggio dalla London Food Alliance, un nuovo schema istituito per garantire l’approvvigionamento di generi alimentari per le persone più vulnerabili nella capitale durante la pandemia di COVID-19. È stato creato dai tre maggiori distributori di surplus di cibo della capitale – The Felix Project, FareShare e City Harvest – per raccogliere alimenti in eccesso nutrienti dai fornitori e consegnarli alla rinfusa nei centri della comunità di ogni distretto di Londra. Ogni Consiglio distrettuale sta creando hub per ricevere il cibo in eccesso, dividerlo in pacchi di cibo e consegnarli alle porte dei vulnerabili londinesi – il nostro stadio sarà uno dei due hub utilizzati da Haringey, accanto ad Alexandra Palace”.

