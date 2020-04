Coronavirus, i calciatori dell’Arsenal si tagliano lo stipendio

TORINO- Anche all’estero, così come in Italia, l’emergenza Coronavirus sta mettendo alla prova i club di calcio. L’Arsenal, come comunicato in una nota ufficiale, ha annunciato che i propri calciatori si ridurranno lo stipendio di un terzo per venire incontro alle difficoltà riscontrate dal club nell’ultimo periodo. Non saranno invece presi in considerazione possibili licenziamenti per gli altri dipendenti, che riceveranno regolarmente il loro stipendio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<