Champions League, alle 21 Inter-Shakhtar

TORINO – Stasera alle 21 andrà in scena il match che decreterà il futuro dell’Inter in questa edizione di Champions League. I nerazzurri devono anzitutto vincere contro lo Shakhtar e poi sperare che tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid vincano o i tedeschi o gli spagnoli, con il pareggio l’Inter sarebbe fuori, ma c’è anche il discorso differenza reti da calcolare. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<