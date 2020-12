TORINO – Stasera alle 18.55 andrà in scena il match Ajax-Atalanta. La squadra di Gasperini ha due risultati per passare il turno: vittoria o pareggio. In caso di sconfitta, i lancieri andranno agli ottavi, mentre la dea retrocederà ai sedicesimi di Europa League. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<