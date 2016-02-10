BILD - Come riporta la Bild, i quarti di finale di Coppa oggi contro il Bochum potevano essere per Mario Götze (23) e Franck Ribéry (32), il giorno del ritorno in campo. Frena tutti pep Guardiola, "forse è un po 'presto per Franck", ha detto Guardiola, che anche con Götze va con i piedi di piombo. Il trequartista tedesco si dice ottimista: "La fiducia cresce allenamento dopo allenamento. E 'importante che torni il ritmo e io ritorni al 100 per cento". Anche Serdar Tasci (28) dovrà aspettare per il suo debutto con il Bayern."Il suo unico problema è la condizione", continua Guardiola, che mette in guardia Bayern: "Se le grandi squadre cercano scuse, non meritano di lottare per il titolo!" A Bochum minaccia pioggia e nevischio. Thomas Müller teme l'aggressività della squadra di seconda divisione: "Ci aspetteranno con il coltello tra i denti"