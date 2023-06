Il giornalista e tifoso juventino Claudio Zulianiha detto la sua a TuttoJuve soprattutto per quanto riguarda l'uscita dalla Superlega: "La Juventus, tramite comunicato stampa, fa sapere che le illazioni circolanti in giornata riguardo eventuali minacce della UEFA non sono vere, ma ammette che sono in corso discussioni con Real e Barcellona per una eventuale fuoriuscita dal progetto Superlega. Questo ci fa capire che la linea battagliera della proprietà è definitivamente scesa a compromessi. Dopo il patteggiamento italiano, ecco che arriva il ripensamento europeo".