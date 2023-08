Juve, Zuliani: “Lo Scudetto? Roba nostra. Si riparte per vincerlo”

In un editoriale su Bianconeranews, Claudio Zulianiha detto la sua sul prossimo campionato della Juventus: "Ha la sua storia. 125 anni e 38 scudetti. Praticamente uno ogni tre stagioni e tre mesi. Ci siamo, è giunto il tempo di riportarlo a casa. Perché ormai è sbiadito e senza di noi non ci può stare. E’ stato due anni a Milano e per vincerlo qualcuno ha dovuto mettere in campo i nostri ex (allenatore e direttore). Ha traslocato a Napoli ma si sa che li è sempre di passaggio come un treno speciale che passa una volta ogni 33 anni. Da noi è più sicuro".