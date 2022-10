Zuelli: “Alla Juventus mi sento a casa, siamo un gruppo unito”

Emanuele Zuelli, calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche del mister Brambilla.

redazionejuvenews

Emanuele Zuelli, calciatore della Juventus Next Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Io alla Juventus sto bene, mi sento a casa. Quest’anno, che per me è il secondo in questo Club, mi sento ancora più in fiducia e parte attiva del progetto. Il mio obiettivo, che è anche quello della squadra, è quello di non porci limiti e di continuare a puntare il più in alto possibile. Abbiamo la fortuna di avere tutto a disposizione in questo Club per poter crescere sempre. Spero di arrivare lontano, sia a livello personale, ma anche e soprattutto con questo gruppo".

Sulla gara contro il Lecco: "Contro il Lecco ci aspettiamo una gara difficile e tosta. Ci abbiamo giocato in Coppa Italia, ma sicuramente non sarà la stessa partita perché in campionato i match sono diversi. Non dovrebbe essere così, ma mentalmente cambiano. Incontreremo una squadra in fiducia, ma anche noi arriveremo carichi per questo appuntamento perché l’ultimo risultato ottenuto ci ha dato tanta autostima e sono sicuro che andremo a giocare la nostra gara con coraggio, consapevoli della forza dei nostri avversari".

Su Brambilla: "Il Mister, anche negli anni in cui ha allenato nel settore giovanile dell’Atalanta, ha sempre dimostrato di essere un grande allenatore. Le sue squadre erano sempre molto forti, ben organizzate e difficili da affrontare. Insiste con il gioco palla a terra per fare in modo che anche la nostra fiducia possa crescere non buttando mai via il pallone, ma cercando sempre il compagno meglio posizionato. In Serie C questo tipo di gioco non è assolutamente semplice da mettere in pratica perché spesso le partite sono sporche, ma lui ci chiede di non snaturarci e per noi è importante seguirlo".