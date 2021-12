Zola: “Scudetto? Le prime tre hanno qualcosa in più, ma ci aggiungo anche Juve e Atalanta”

L'ex giocatore ha parlato

Gianfranco Zola, ex giocatore, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di vari temi, tra cui la lotta allo scudetto nel campionato di Serie A: "Come era giocare con Maradona? L’unico a mettere d’accordo chiunque. Con la numero 10 e il sinistro disegnava capolavori mai più visti. Non riesco a raccontare quante volte io mi fermi a riflettere su Diego, mi ha segnato. Mi manca, non accetto che non ci sia più, ma siamo impotenti. È stato il più grande di tutti, senza discussione. Serie A? Mi sta divertendo molto, anzi moltissimo. È migliorato il livello di gioco, si insegue la vittoria attraverso il gioco e questa è secondo me la strada giusta. Poi ognuno ha la propria strategia e ce ne sono state che hanno un senso.