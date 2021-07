Zola: “Inter favorita per lo Scudetto, poi la Juve e le altre”

Le parole dell'ex calciatore sulla prossima Serie A

L'ex calciatore Gianfranco Zola ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato della prossima Serie A e delle squadre ai nastri di partenza, molte con un nuovo allenatore: " Sarà aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi . L’entusiasmo che ci hanno regalato gli azzurri di Mancini ce lo porteremo dietro, e dentro, per tutto il campionato. Benzina speciale. La favorita? L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire“.

"Il Gianfranco Zola della prossima A è Insigne, anche se io ero più attaccante e facevo più gol. Sorprese? Se ci fosse ancora De Zerbi, direi il Sassuolo. Ma con il cambio tecnico non so. Mi auguro il mio Cagliari dopo una stagione in cui mi ha fatto un po’ tremare. La Roma con Mourinho? Sono curiosissimo. José ha una buona squadra, anche se non al livello delle altre grandi, e poi ha i cromosomi per gestire le situazioni difficili e alzare il livello. Sarà l'anno di Zaniolo? Spero di sì. È stato sfortunato, ma ha talento e può diventare una stella in chiave azzurra".