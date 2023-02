Zoff: “Mai fidarsi del Torino, ma la Juventus è in risalita”

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando del derby con il Torino. Ecco le sue parole: "Le considerazioni che possono farsi per un derby sono sempre tante, la Juve è in risalita e ci sono tutti i presupposti per far bene. Mai fidarsi del Torino, sono convinto che la squadra di Juric farà la sua partita. Tutti i giocatori che scenderanno in campo vorranno far bene. questo è fuor di dubbio, ma parliamo di una squadra come il Torino che è sempre pericolosa. A prescindere dall'avversario. Come al solito, senza snaturare il proprio credo e le idee mostrate fino ad ora. La Juve scenderà in campo per vincere.