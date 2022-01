Zoff: “Inter-Juve partita aperta, può succedere di tutto”

L'ex tecnico e giocatore ha parlato della partita in programma questa sera a San Siro tra la Juventus e l'inter e valevole per la finale di Supercoppa Italiana

La Juventus, archiviata la partita contro la Roma vinta in rimonta per 3-4, deve subito settare la mente su questa sera, con i bianconeri che scenderanno in campo a San Siro contro l'Inter per la partita valevole per la finale di Supercoppa Italiana. Una partita secca, che i bianconeri vogliono vincere per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione e per bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Una partita difficile, che i bianconeri affronteranno in emergenza, viste le tante assenze a causa dei vari infortuni e delle squalifiche, che hanno privato Massimiliano Allegri di De Ligt e di Cuadrado.