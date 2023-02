Zoff: “Perin sempre all’altezza. Il -15 non pesa più di tanto”

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juve ha parlato del momento della squadra, tra campionato e coppa

Dino Zoff torna a parlare della Juventus. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero ha toccato diversi temi legati alla Vecchia Signora. Oggi con lo Spezia ci sarà Perin. L'opinione di Zoff sull'alternanza tra i pali: "Da ex portiere è una cosa che un po’ mi sorprende, ma capisco che i tempi siano cambiati. Quando giocavo io, tra i pali c'era sempre il titolare, a meno che non fosse squalificato. Anche perché, a dirla tutta, non è che in porta si faccia tutta questa fatica. La Juve, però, ha due ottimi portieri e Perin è sempre stato all’altezza quando ha difeso i pali al posto di Szczesny. Per questo Allegri può andare sul sicuro, se vuole far riposare il polacco".

In questo momento Di Maria è in grande forma: "Ero sicuro che Di Maria trovasse il modo per fare bene anche qui. Quando un calciatore è forte, prima o poi viene fuori. E lui è certamente un campione, senza se e senza ma".

Quanto pesa il -15: "Secondo me non più di tanto. Anzi, per come la vedo io, vedersi togliere quello che si è meritato sul campo può scatenare una reazione positiva nei giocatori. La Juve sarebbe terza in classifica senza la penalizzazione, questo la squadra lo sa, al di là di cosa dica la classifica ora".

Per il ritorno con il Nantesè fiducioso: "Sì, anche se ovviamente non sarà una passeggiata, in Europa non lo è mai con nessuno. Però la Juve mi sembra in crescita, ha recuperato dei giocatori importanti e già nella gara di andata ha fatto vedere di essere superiore ai francesi".