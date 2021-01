Zoff: “Non è stato un errore puntare su Pirlo, la Juve non è ancora fuori dalla corsa Scudetto”

Intervenuto in diretta sulle frequenze di Radiosei nel corso della trasmissione “Quelli della Libertà”, Dino Zoff ha parlato, tra le altre cose, anche della Juventus e del particolare momento che sta vivendo la squadra guidata da Andrea Pirlo. Proprio riguardo al neo tecnico bianconero, Zoff è stato chiaro: “Non credo che la Juventus abbia sbagliato a puntare su Pirlo. I bianconeri hanno completato la rosa con calciatori di qualità. La Juve ha tanti giocatori, magari adesso non si trovano, ma penso che prima o poi verrà trovata la quadratura.”

Poi sulla corsa allo Scudetto: “La Juventus non è troppo lontana dalla vetta, non penso sia fuori dalla corsa. Il campionato è ancora aperto, se i bianconeri trovano la quadratura giusta, credo si possano riproporre per la vetta. Problemi? Forse qualcuno c’è, si vede che quando hai tante strade aperte, è più difficile trovare quella giusta.”

Sulla Supercoppa contro il Napoli e la sconfitta di Milano: “Juve in crisi se perde? E’ una partita tutta da giocare. Dopo la sconfitta a Milano, credo che si ripresenteranno in maniera differente. La Juve deve trovare il suo equilibrio, l’importante è trovare una soluzione ai problemi. Certo, non sarebbe da Juventus perdere due gare così importanti in pochi giorni, ma tutto può succedere nella vita. Il materiale a disposizione ce l’hanno, penso che possano tornare in alto. Anche a Milano è stata una partita anomala, hanno trovato le linee intasate e dietro c’era il deserto. L’equilibrio come sempre è la cosa più importante per una squadra”.