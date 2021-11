Zoff: “Per la Juve normale momento di rifondazione dopo tante vittorie”

L'ex portiere ha parlato della Serie A analizzando le prestazioni delle squadre e parlando della Juventus

L'ex portiere della Nazionale Italiana e della Juventus Dino Zoff, ha parlato intervistato dai microfoni del programma radiofonico "1 Football Club" in onda su 1 Station Radio, ai quali ha detto la sua sul campionato italiano e sulle squadre di Serie A: “Alla Lazio manca Immobile, che è l’uomo più importante della squadra. La sua assenza ha creato problemi nelle scorse uscite, ma per il resto direi che non sembra una compagine in crisi. Il Napoli è più forte in questo momento, ma la Lazio ha tutte le possibilità per giocarsi la partita. Europa League? Ho visto uno spezzone della gara: hanno sbagliato tanti gol e c’era la possibilità di fare risultato, hanno avuto molte palle e le hanno sprecate. La squadra non si è mossa male nel complesso. Mertens o Petagna? Mertens è pur sempre Mertens, nonostante rientri da un infortunio, poi a seconda della partita si può scegliere tra l’uno e l’altro. Spalletti agitato? Non so come sono andate le cose e quali siano i nervosismi del momento, ma credo che più che nervoso il mister sia preoccupato. Queste preoccupazioni resteranno fin quando ci saranno questi problemi legati agli infortuni".