Zoff: “Più forte io o Buffon? Da giovane lui, da vecchio io. Su Szczesny…”

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Giornale dopo il ritiro di Buffon. Ecco le sue parole: "Da giovane più forte lui, da vecchio più forte io. Un giusto pareggio.. Entrambi abbiamo vinto tanto. Siamo però di due generazioni diverse. Ognuno con stile e caratteri propri. Una scelta giusta. Come ho raccontato in un libro fatto di ricordi più umani che agonistici, la mia colpa più grande è stata di non aver fatto altrettanto con la mia. Soprattutto con i miei genitori. Avrei dovuto essere più presente. Loro con me c'erano sempre. Io no. Neppure quando sono morti. Ed è una responsabilità che ancora oggi mi fa star male. Dire addio è sempre difficile. Bisogna centrare il momento giusto: né troppo presto, né troppo tardi. Altrimenti...Ti assalgono i rimpianti. E non ne avrà neppure Gigi. Eccetto uno. Gli mancherà il profumo dell'erba. Sì, l'odore verde del prato. Il portiere lo respira a ogni tuffo. Inebriante. Prima voli, poi atterri lì. E ti resta il sapore della libertà.