Zoff: “Scudetto? La Juventus è specializzata nelle rincorse”

Per gli juventini ha rappresentato tanto, è stato l’ultimo capitano che ha alzato quel trofeo che poi non è più arrivato. Lo ricorderanno per sempre, come è giusto che sia, ma non solo per la Coppa dei Campioni vinta. Nel loro cuore resterà sarà l’impegno e il sacrificio che ha profuso. Anche in campo sapeva essere un combattente. Un grande attaccante, con un forte senso del gol. Ma non viveva solo per quello, sapeva giocare coi compagni, era generoso, sempre pronto a battersi anche per i compagni di squadra. Paragone con un attaccante attuale? Non so dirvi se in termini di gioco, anche perché oramai di attaccanti in Italia ne abbiamo pochi. Se parliamo in termini di gol, Immobile è quello che lo ricorda di più.