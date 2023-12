 Zoff: “Con tutte le defezioni che ha avuto, Max sta facendo grandi cose”

Dino Zoff , ex capitano della Juve , fa i complimenti a Massimiliano Allegri per l'ottimo inizio di stagione: "Sta facendo girare la squadra nel migliore dei modi. Ha trovato il modo di fare dei risultati notevoli. Con tutte le defezioni che ha avuto, sta facendo grandi cose . Compito di un allenatore è tirare fuori il meglio dalla propria rosa e Allegri lo sta facendo".

Le parole di Zoff

Ma questa Juve potrebbe ambire a fare qualcosa di più? "Fare di più è una bella parola. Ma se poi fare di più porta meno risultati, allora non conviene. Lo sport è una battaglia per vincere. Allegri non sarà spettacolare, ma nello sport conta anche il risultato, se no sarebbe troppo facile. Bisogna vedere anche le caratteristiche delle squadre e farle giocare di conseguenza. Allegri è bravo in questo e ha ragione. Poi si può anche vincere con lo spettacolo, ma si deve avere una rosa formidabile oppure Messi".