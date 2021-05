Zoff: “Credo la Juve arrivi tra le prime quattro. Pirlo potrebbe essere confermato”

Le parole dell'ex portiere bianconero

"Donnarumma? Non penso di fare la morale se dico che io al suo posto non mi creerei tanti problemi per un ingaggio maggiore. È giovane, ha qualità straordinarie, gioca in una grande squadra. Che altro serve? Senza Champions sarebbe tutto più giustificato, però di questa questione si discuteva anche quando il Milan era primo. Credo che molto dipenda da lui, i ragazzi devono anche prendersi le loro responsabilità. Ai miei tempi? Era diverso, non c’erano contratti a termine. Donnarumma ha il mondo aperto, può fare tutto. I miglioramenti dipendono da lui, ma la base per un grande avvenire c’è tutta. In campo non ci sono pensieri. Quando comincia la partita, tutto si azzera. Eppure, i problemi fuori dal campo possono influenzare la preparazione: allenarsi con il buonumore fa sempre la differenza. Donnarumma già adesso non è in una piccola squadra...".