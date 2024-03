Zoff: “Allegri è sotto pressione da molto tempo, in un modo esagerato”

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. L'ex portiere delle due squadre Dino Zoff, ha parlato intervistato dai microfoni di Leggo ai quali ha presentato la partita: "Lazio-Juve? Bisognerà vedere chi reagirà meglio alle difficoltà e considerare l'impatto di Tudor sulla panchina biancoceleste. Sarà una partita dal risultato apertissimo. Kean? La Nazionale sta provando altri centravanti: aspettiamo di rivedere se, dopo l'infortunio, lui può insidiarli e giocarsi un posto all'Europeo. Il crollo della Juve? Il calo mentale dopo la fuga dell'Inter è certamente una componente importante, ma è normale attraversare un periodo di crisi. Il traguardo della Juve resta la zona Champions. E la squadra è assolutamente in corsa. Allegri è sotto pressione da molto tempo, in un modo esagerato. La Coppa Italia è importante, ma per la Juve credo che conti molto di più accedere alla Champions. E se come sembra pure la quinta classificata potrà giocare nell'Europa che conta, anche la Lazio può farcela".