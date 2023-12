Zoff: “Allegri è bravo a trarre il massimo da questa Juventus”

Intervistato per Tuttosport, Dino Zoff ha parlato del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. L'ex storico portiere bianconero ha elogiato le capacità dell'allenatore di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Ecco le sue parole: "Un allenatore bravo deve sapersi adattare ai giocatori a sua disposizione per trarre da loro il massimo e direi che Allegri lo sta facendo bene. Non mi sorprende. È nella storia del club il non mollare mai e aver sempre voglia di far meglio per arrivare ancora più in alto".