Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri in una lunga intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Dirigente più juventino? A questa domanda tutti risponderebbero allo stesso modo: Giampiero Boniperti. Lui era il garante della legge bianconera. Tutti si adeguavano a lui, perché aveva il carisma per riuscire a tramandare questi valori. Aveva anche la forza per allineare tutti: non è una cosa comune.