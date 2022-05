Zironelli: “Fagioli è pronto per un passo ulteriore, anche alla Juventus”

Mauro Zironelli, ex tecnico della Juventus U23, ha analizzato la stagione del club bianconero, parlando anche di Fagioli.

redazionejuvenews

Mauro Zironelli, ex allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di alcuni giovani del club bianconero e della lotta Scudetto. Ecco le sue parole sulla stagione della Vecchia Signora: "La gara della Juve contro l'Inter è stata la più bella dell'anno. Se l'avesse vinta adesso sarebbe in corsa per lo scudetto. E nessuno ci avrebbe mai pensato, a ottobre, che la Juventus potesse arrivare così in alto. E' stata proprio la squadra di Allegri a rivitalizzare l'Inter che sembrava aver perso ritmo. Ora la qualificazione in Champions è a un passo. E' un ottimo risultato vista la partenza. La Juve di oggi sta anche meglio del Napoli, non è escluso che punti al terzo posto. Ripeto, la sconfitta contro i nerazzurri ha dato la mazzata dopo un filotto incredibile di risultati, un ritorno di fiamma che nessuno si sarebbe aspettato. Allegri ha messo delle buone basi per il futuro."

Su Fagioli: "Sta facendo tutti gli step giusti. Tre stagioni all'Under 23, compresa la mia, e oggi il prestito alla Cremonese. Faccio il tifo per lui e Zanimacchia in chiave promozione. Fagioli è pronto per un passo ulteriore, anche alla Juve o magari in prestito in una media di serie A. E credo vestirà la maglia bianconera per molti anni. Allegri ha sempre parlato bene di lui, primo o poi mi aspetto una promozione."

Sulla poca fiducia nei giovani: "Eccessiva prudenza e poco coraggio, ormai in Italia è una tradizione. Camavinga al Real Madrid a 19 anni oggi entra e sostituisce Rodrygo che ne ha 21. O prende il posto di Isco o Kroos. Pensando a Fagioli, ad esempio, ho parlato da italiano. Fosse per me lo richiamerei subito, ci vorrebbe il coraggio di fargli fare il passaggio diretto ma il nostro sistema non lo permette. Si pensa alla vittoria a tutti i costi e si sceglie l'usato sicuro. In Italia si rischia poco o niente."